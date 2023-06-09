Tolunay, "Aynı anda bir yangın 10-15 bin hektar alana yayılıyorsa buna mega yangın deniliyor. Daha yaz aylarının başında olmamıza rağmen buradaki yangın büyüdü, en son bilgilere göre aynı anda 400'ün üzerindeki noktada yangın devam ediyor ve yanan alan miktarı 3 milyon hektarı geçmiş durumda. Bu da Kanada'nın son 10 yıl ortalamasının 15 katı kadar bir alanın yandığını gösteriyor." dedi.