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Kanada'daki yangınlar ABD'yi etkiledi: Dünyanın en kalitesiz havasını solundu

Ülke çapındaki 400'den fazla yangınla mücadele eden Kanada'da dumanlar ABD'ye kadar ilerlemişti. ABD'nin ayrıca 7 Haziran tarihindeki ölçümlerde dünyanın en kirli havasına sahip şehri olduğu belirtildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Kanada, ülke çapındaki 400'den fazla yangınla mücadelede uluslararası yardım istemişti.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    ABD'nin kuzey doğu eyaletleri, Kanada'da süren orman yangınlarından oluşan dumanların etkisi altında kalmıştı.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Dumanlar nedeniyle, Washington DC ve çevresinde hava kalitesi seviyesi nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. 
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    New York, 7 Haziran ölçümlerine göre dünyanın en kirli havasına sahip şehri olurken yetkililer özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    BM Sözcüsü Stephane Dujarric, son 20 yılda ilk kez kötü hava kalitesi nedeniyle BM bayraklarının indirildiğini aktardı.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Öte yandan ABD sivil havacılık otoritesi Federal Havacılık Yönetimi (FAA), kentteki hava trafiğini yavaşlatma kararı aldı.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Yangın sonrası oluşan hava kirliliği konusunda AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Kanada'daki orman yangılarının "mega yangın" kategorisinde yer aldığını söyledi.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Tolunay, "Aynı anda bir yangın 10-15 bin hektar alana yayılıyorsa buna mega yangın deniliyor. Daha yaz aylarının başında olmamıza rağmen buradaki yangın büyüdü, en son bilgilere göre aynı anda 400'ün üzerindeki noktada yangın devam ediyor ve yanan alan miktarı 3 milyon hektarı geçmiş durumda. Bu da Kanada'nın son 10 yıl ortalamasının 15 katı kadar bir alanın yandığını gösteriyor." dedi.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    ABD Başkanı Biden ise yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    Yangınlar hala sürerken Kanada'da kontrol altına alınamayan yangınlar için kontrollü yangın çıkarılıyor. 
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    ABD dahil olmak üzere pek çok ülkeden yardımlar ise sürüyor.
  • Kanada'daki yangınlar sonrası ABD duman altında: Dünyanın en kalitesiz havası

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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