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Kanada’da kış alarmı: sıcaklıklar eksi 45 dereceye kadar düşecek

Kanada'da önümüzdeki kışta hava sıcaklığının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda “soğuk ısırığı” görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor

08.10.2018 - 01:09 | Güncelleme: İHA

Kanadalı çiftçilerin yıllık hazırladığı, 2019 Çiftçi Takviminde (Farmers' Almanac), bu yıl Kanada'da Şubat 2019'da eksi 40 ila eksi 45 dereceye kadar hava sıcaklıklarının görüleceği tahmin ediliyor. Her ne kadar Kanadalılar soğuk havaya alışkın olsalar da eksi 40 dereceden itibaren düşük sıcaklıklar insanlar için hayati tehlike arz ediyor. Rüzgar ısısı eksi 40 dereceye düştükten sonra, soğuğa 10 dakika maruz kadar insan vücudunda “soğuk ısırığı” görülüyor ve soğuktan insan uzuvları kopuyor.

İHA' nın habrine göre, Quebec ve Ontario eyaletlerinin 2019 yılı başlangıcında olağanüstü donma düzeyinde hava sıcaklıkları yaşayacağı beklenirken, sadece British Columbia eyaletinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Ülkenin kalabalık şehrinin ve başkentinin bulunduğu Ontario eyaletinde sıcaklıkların hayati tehlike arz edecek kadar azalması, ülkede ciddi sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 14 dakika önce
    Kanada’dan bildiriyorum. -30 cok sorun olmuyor ama -45’e dusersek belki okullari tatil ederler.
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