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        Haberler Bilgi Magazin KANAL KANAL 15 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 15 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi

        15 Temmuz 2025 TV yayın akışı paylaşıldı. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, ATV'de Güven Bana, Now'da Yetenek Sizsiniz, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de başka neler var? İşte, 15 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:14
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        1

        Televizyonda yayınlanacak yapımlar her gün değişiyor. Bu sebeple bugün ekranlara gelecek yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. 15 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi kontrol ediliyor. Yayın akışlarına göre, Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışmalar yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 15 Temmuz Salı Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

        23:15 Süper Volkan

        01:00 Süper Volkan

        03:00 Zalim İstanbul

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:13 İstiklal Marşı

        06:15 Balkan Ninnisi

        08:50 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 TRT Haber Ortak Yayını

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Türk Sineması "Son Sefer"

        01:30 Kim Gitsin?

        02:30 Türk Sineması "Mahrem Kumpas İtiraf"

        04:45 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Aramızda Kalsın

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 John Wick 3

        22:30 John Wick 3

        01:00 Keloğlan Geliyor

        02:15 Aramızda Kalsın

        04:00 Kiralık Aşk

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Güldür Güldür Show

        00:00 Yoksul

        01:30 Kızılcık Şerbeti

        03:45 Yoksul

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Can Feda

        18:00 15 Temmuz Destanı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Börü

        01:40 Börü

        04:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 İlk Buluşma

        02:15 İnadına Aşk

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

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