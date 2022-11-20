Kanaldaki kaza saatler sonra fark edildi: 3 ölü 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da, kanala uçan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.35 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mazlum Sarı idaresindeki otomobil, bariyerlere çarpıp refüjdeki boşluktan yakındaki arıtma tesisinin köprü altındaki su bulunmayan tahliye kanalına uçtu.

7 SAAT SONRA FARK EDİLDİ

Feci kazayı saat 14.40 sıralarında fark eden tesis görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Mazlum Sarı ile Besime Sarı ve Şehribani Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vinç yardımıyla kanaldan çıkartılan araç emniyet otoparkına kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.