Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil günlerinin olmazsa olmazı kandil simidini yapmak oldukça kolay. Hızlı ve pratik yapımı ile herkesin çok sevdiği kandil simidi için hangi malzemeler gereklidir? İşte kandil simidi tarifi...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ:

1 büyük boy çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket margarin (125 gr )

1 çorba kaşığı yoğurt

2 tane yumurta

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım paket kabartma tozu

3-5- 4 su bardağı un

Üzeri için :

Yumurta akı

Susam

KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI:

Bir kabın içine yumurtanın sarılarını, margarin, sıvı yağ, yoğurt, tuz, şeker ve mahlebi koyun.

Üzerine azar azar un ekleyin.

Ardından kabartma tozunu da ekleyip hamur kıvamını alana kadar un koymaya devam edin.

Hamur kıvamını aldıktan sonra hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın.

Ayırdığınız parçaları uzun bir şerit haline getirin ve iki ucunu birleştirin.

Halka şeklini alan hamuru ilk önce yumurta akına ve ardından bolca susama bulayın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına yaptığınız simitleri koyun.

Üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra kandil simidiniz hazır.