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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Kırklareli, İstanbul ve Aksaray'da şiddetli sağanak devam ediyor! Hava durumu son dakika

        Meteoroloji'den yeni uyarılar! Şiddetli sağanak devam ediyor

        Kırklareli, İstanbul ve Aksaray'da feci bir tabloya yol açan şiddetli sağanağın yurdun bazı bölgelerinde devam edeceği açıklandı. Meteoroloji'den yapılan yeni açıklamada Batı Anadolu ile Karadeniz'deki bazı kentlerde kuvvetli yağışın süreceği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:35 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:40
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        Batı Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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        Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        DOĞU KARADENİZ İÇİN DE İKAZDA BULUNULDU

        Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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        Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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        #son dakika
        #hava durumu
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