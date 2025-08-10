Kandilli Rasathanesi deprem raporunu yayınladı

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada "10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km olup sığ odaklı bir depremdir.

📌 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) Depremi Bilgilendirmesi



10 Ağustos 2025 tarihinde Alakır-Sındırgı (Balıkesir) (39.2403 K 28.0587 D) merkez üssünde yerel saat ile 19:53'de aletsel büyüklüğü ML 6.0 - Mw 6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 7.7 km… pic.twitter.com/EcASQwCXyR — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 10, 2025

İlgili depremi takiben 7. dakikada tsunami bilgi mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= VIII olduğunu göstermektedir.

İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir." denildi.

DEPREME İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİN TIKLAYIN