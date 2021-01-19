Kangal köpeği, kuzuya annelik yapıyor

AA

Gaziantep'in Kalaycık Mahallesi'nde Mesut Karakuş'a ait çiftlikte koyunlara bekçilik yapan Lassi, 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi.

AA'nın haberine göre Lassi, 20 gün önce dünyaya gelen ve annesi doğumdan sonra ölen bir kuzuyu da sahiplenerek kendisini emmesine izin verdi.

Kuzu, diğer yavru köpeklerle birlikte gün boyunca olmasa da acıktığında Lassi'nin peşinden ayrılmıyor.

Çiftliğin sahibi Mesut Karakuş, kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuya da annelik yaparak emzirdiğini görünce çok şaşırdığını söyledi.

Kangal köpeklerinin çok sadık ve içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu anlatan Karakuş, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Gördüm ki Kangal bizim kuzuyu emziriyor, annelik yapıyor. Zaten doğum yapmıştı. Kuzuyu da emzirdi" dedi.

Karakuş'un komşuları da kangal köpeğinin kuzuyu emzirmesini merak ederek çiftliği ziyaret ediyor.​​​​​​​