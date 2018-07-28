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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Merkezi Ulupınar Gözlemevi'nde etkinlik düzenlendi. Öğretim üyesi Dr. Mehmet Tüysüz, ay tutulmasının, güneşten gelen ışınlarla dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi olayı olduğunu belirtti. 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulmasının astrofizik ve insanlık açısından çok önemli olduğunu belirten Tüysüz, "Bu akşam 21´inci yüzyılın en uzun ay tutulmasına birebir şahitlik ediyoruz. Bu tür ay tutulmaları astrofizik açısından çok büyük bilgiler sunuyor bize. Bugün de bu tutulmayı izleyen astrofizikçiler, güneş sistemine ait yeni bilgiler elde etme yolunda araştırmalarda bulunacak" dedi.