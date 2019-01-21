Kanlı ay tutulması başladı

Tam tutulma anının 1 saat 2 dakika sürecek, tutulmanın tamamının da 5 saat 12 dakika sürecek.

Ay, tutulma anında dünyaya yakın konumda olduğu için daha büyük gözükecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

SONRAKİ TUTULMALAR

Bir sonraki tutulma 02 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak, tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.

Tutulma saatleri:

Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak

Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak

05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

07.41 Tam Tutulma başlangıcı

08.12 Azami Tutulma

08.43 Tam Tutulma sonu

09.51 Parçalı Tutulma sonu

10.48 Kısmi Tutulma sonu