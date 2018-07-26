Kanlı Ay Tutulması'nı diğerlerinden farklı kılan olay, Mars gezegeninin 2003’ten bu yana Dünya’ya çok yakın bir noktada bulunuyor olması. Tutulma zamanında ise Mars’ı gökyüzünde gözlemlemek mümkün olacak. Bu doğa harikası olay en iyi 1 saat 43 dakika boyunca gözlenecek. Peki, herkesin merakla beklediği Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

Ay tutulmasının evreleri şu saatlerde gerçekleşecek,

Gölgeli Ay tutulmasının başlangıcı: 20:14

Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21:24

Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22:30

Maksimum tutulma anı: 23:21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00:13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01:19

Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02:12

27 Temmuz 2018 saat 22.30’da tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma 21. yüzyılın en uzun tutulması olarak tarihe geçecek. 1 saat 43 dakika sürecek olan tutulma Afrika’nın çoğu bölgesinden, Ortadoğu’dan, Güney Asya’dan, Hint okyanusundan, Güney Amerika’nın doğusundan ve Türkiye’den izlenecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay Dünya'nın gölgesine girerken ilk etapta karanlık görünüyor. Tam olarak gölgeye girdiğinde ise kırmızı ve turuncu arasında bir renge bürünüyor. Ayın bu renge bürünmesinin sebebiyse gökyüzünün mavi görünmesiyle aynı. Atmosfere giren güneş ışınları renklerine ayılarak farklı oranda yansımaya maruz kalıyor. En kırılgan renk mavi gündüzleri gökyüzüne rengini verirken, en az kırılgan renk kırmızıysa atmosferi geçip aya tutulma sırasında bu rengi veriyor. Amerikan Uzay Ajansı (NASA) bilim adamlarına göre tutulma sırasında Ay üzerinden Dünya'yı gözlemleyen bir kişi, bu nedenle dünyayı kaplayan turuncu-kırmızı arası bir renk görüyor.

Astronomi Hocası Erkan Arı yaptığı açıklamada, 27 Temmuz’da gerçekleşecek olan tam Ay tutulmasını Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya kıtaları ve Amerika kıtasının güneyinin izleyebileceğini, İstanbul’da saat 20.17’de doğacak olan Ay’ın Türkiye’nin her yerinden izlenebileceğini ifade etti. Arı, Ay tutulmasının tam tutulma anının 1 saat 44 dakika, tutulmanın tamamının ise 6 saat 14 dakika süreceğini dile getirdi.

Dünya’ya olan ortalama uzaklığı 383 bin 704 kilometre olduğunu belirten Arı, Ay’ın tutulma ortasında Dünya’ya olan uzaklığının ise yaklaşık olarak 405 bin 366 kilometre olacağını ve tutulma boyunca görünür büyüklüğü azalacağını vurguladı.

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