Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve hangi tarihte? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

        Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta ve hangi tarihte? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

        Kanlı Ay tutulmasının tarihi merak konusu oldu. Ay tutulmasıyla birlikte kızıl bir görünüme bürüneceği bu gökyüzü olayı, Türkiye'den de izlenebilecek. Hem gökyüzü tutkunlarına görsel bir şölen sunacak hem de bilimsel açıdan dikkat çekecek bu özel an için geri sayım başladı. Peki, Kanlı Ay tutulması hangi gün ve saatlerde gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi, nereden takip edilebilecek? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 13:01 Güncelleme: 04.09.2025 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya'nın gölgesi Ay'ın yüzeyine düştüğünde, atmosferdeki ışık kırılmaları sonucu Ay'ın kırmızı renge bürünmesiyle oluşan gök olayına Kanlı Ay tutulması denir. Bu gök olayına şahitlik etmek isteyenler Türkiye’de nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenecek mi?

        2

        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kanlı Ay tutulması 7-8 Eylül gecesi gökyüzünde izlenebilecek. Tutulma, saat 19.20’den başlayarak 23.55’e kadar farklı evrelerle devam edecek.

        En etkileyici anı ise 20.30 civarında başlayacak ve Ay, 21.11’de en parlak kızıl tonuna bürünecek. Yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek bu eşsiz gök olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

        3

        TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

        Kanlı Ay Tutulması en net şekilde Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Batı Avrupa’nın bazı bölgeleri ise Ay batmadan önce tutulmanın tam evresini kısmen görebilecek.

        Türkiye’den ise bu gök olayı doğrudan takip edilemeyecek. Yalnızca tutulmanın ilk evresi, sınırlı bir şekilde gözlemlenebilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        Trump'ın oğulları Bitcoin şirketiyle servetlerini artırdı
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?