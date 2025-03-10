Kanlı Ay tutulması yaklaşıyor! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
En son 2022 yılında görülen kanlı Ay tutulması, uzun bir zamandan sonra tekrar kendini göstermeye hazırlanıyor. Ay'ın tutulurken kırmızı bir renge dönüşmesinden dolayı 'kanlı' olarak isimlendirilen tutulma, gökyüzünde görsel bir şölen yaratmaya hazırlanıyor. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...
Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay, tutulma sırasındaki ışık kırılmaları nedeniyle kızıl bir renge bürünür ve bu nedenle 'kanlı' olarak anılır. 1 Saat 6 dakika sürecek tutulma Başak burcunda gerçekleşecek. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman? İşte, detaylar...
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?
Kanlı Ay tutulması, 13-14 Mart 2025 gecesi başak burcunda gerçekleşecek. Bu tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kızıl bir renge bürünecek. Tutulma 1 saat 6 dakika sürecek.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika'da en net şekilde izlenebilecekken, Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kısmen gözlemlenebilecektir. Ancak, Türkiye'den bu tutulma doğrudan izlenemeyecektir.
NEDEN BU TUTULMAYA 'KANLI' DENİYOR?
NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.
NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.
Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.