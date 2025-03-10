Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi, nereden izlenebilecek, hangi burçta, tutulma kaç dakika sürecek?

        Kanlı Ay tutulması yaklaşıyor! Kanlı Ay tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

        En son 2022 yılında görülen kanlı Ay tutulması, uzun bir zamandan sonra tekrar kendini göstermeye hazırlanıyor. Ay'ın tutulurken kırmızı bir renge dönüşmesinden dolayı 'kanlı' olarak isimlendirilen tutulma, gökyüzünde görsel bir şölen yaratmaya hazırlanıyor. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman ve Türkiye'den görülecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı. Ay, tutulma sırasındaki ışık kırılmaları nedeniyle kızıl bir renge bürünür ve bu nedenle 'kanlı' olarak anılır. 1 Saat 6 dakika sürecek tutulma Başak burcunda gerçekleşecek. Peki, kanlı Ay tutulması ne zaman? İşte, detaylar...

        2

        KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

        Kanlı Ay tutulması, 13-14 Mart 2025 gecesi başak burcunda gerçekleşecek. Bu tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine girerek kızıl bir renge bürünecek. Tutulma 1 saat 6 dakika sürecek.

        3

        KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Tutulma, Kuzey ve Güney Amerika'da en net şekilde izlenebilecekken, Batı Avrupa'nın bazı bölgelerinde de kısmen gözlemlenebilecektir. Ancak, Türkiye'den bu tutulma doğrudan izlenemeyecektir.

        4

        NEDEN BU TUTULMAYA 'KANLI' DENİYOR?

        NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

        NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

        Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Tüfekle balkona çıktı! İkna etmeye çalışanı vurdu!
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Emekli ikramiyesi 4 bin TL oluyor
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Meta’da Çin'le veri paylaşımı skandalı
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Sağlık durumu ciddi! Okul müdürü odasında bıçaklandı!
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        Ömür boyu yenileme çalışması var
        İran: Trump'tan mektup almadık
        İran: Trump'tan mektup almadık
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        Resmi başvuru yapılmadı
        Resmi başvuru yapılmadı
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"