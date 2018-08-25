Kansas City Wizards - Minnesota Stars sahaya çıkıyor

Kansas City Wizards ve Minnesota Stars, 26 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. 42 puanlı Kansas City Wizards 5. sırada bulunuyor, Minnesota Stars 29 puana sahip ve 16. sırada. Kansas City Wizards, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Minnesota Stars, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kansas City Wizards kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Minnesota Stars sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kansas City Wizards son hafta oynanan Portland Timbers maçında 3-0 kazandı.

Minnesota Stars, FC Dallas karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Kansas City Wizards, 27 gol attı ve 14 gol yedi.

Minnesota Stars, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Minnesota Stars, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.

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