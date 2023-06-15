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Malatya'da 2,5 yıl önce Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezine (TÜRKÖK) yapılan bağışla ilik nakledilen Abdurrahim Apak'a, hastalığının tekrarlaması üzerine aynı donör ikinci kez bağış yaptı. Malatya'da oturan 47 yaşındaki, bir çocuk babası, tuhafiye ve çeyiz işletmecisi Apak, 3 yıl önce lenf kanseri teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü. Kardeşlerinden yapılan kök hücre taramaları uyumsuz olan Apak için TÜRKÖK'e başvuruldu. Apak'a, 2,5 yıl önce TÜRKÖK'ten uyumlu donör bulunmasının ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ve ekibince kök hücre nakli yapıldı. Hastalığı yaklaşık 6 ay önce yeniden nükseden ve aynı hastanede tedaviye alınan Apak için tekrar TÜRKÖK'e başvuruldu. Donörün yeniden bağışçı olmasıyla umutlanan Apak, Erkurt ve ekibince yapılan başarılı nakille hayata tutundu.

DEPREMLERE RAĞMEN TEDAVİLERİ AKSAMADI Apak'ın eşi Özgül Apak, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce hastanede bulunduklarını söyledi. Depremlerde hastanede zorlu süreç geçirdiklerini anlatan Apak, "Depremde buradaydık, ilk bir hafta çok zordu, ekmek bulamadığımız günler oldu ama nakil merkezi çalışanları dışarıdan bir şeyler getirip bizlere yardımcı oldu. Evlerine gitmeyip çocuklarını göremediler, 24 saat bizimle ilgilendiler" diye konuştu. Apak, depremlere rağmen tedavilerinin aksamadığını ve nakil sürecinin sorunsuz gerçekleştiğini belirterek, doktor, hemşire ve sağlıkçılara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"TEKRAR BİZE DONÖR OLDU, BU BİR MUCİZE" Yaklaşık 3 yıl önce kansere yakalanan eşinin 5-6 ay kadar kemoterapi gördüğünü, daha sonra ilk nakil sürecinin başladığını anlatan Apak, "2,5 yıl önce aileden hiç kimseden nakil için uygunluk bulunmamıştı, TÜRKÖK sayesinde donör bulundu ve nakil oldu. Hastalık yeniden nüksetti. Depremlerden önce hastaneye yatışımız yapılmıştı, tedavi gördü, ilk nakli veren kişi tekrar bize donör oldu, bu bir mucize. İkinci defa aynı kişiden yapılan bağışla eşim naklini oldu, sağlığına kavuştu" dedi. Apak, depremlerde iş yerleri ve evlerinin ağır hasar almasına üzüldüklerini, eşinin sağlığına kavuşmasından ise mutluluk duyduğunu dile getirerek, hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını aktardı.

"TÜRKİYE GENELİNDE SADECE BİR KİŞİNİN İLİĞİ UYUYORDU" İkinci kez nakil başvurusunda pek umutlu olmadıklarını belirten Apak, "Türkiye genelinde sadece bir kişinin iliği uyuyordu, o da sağ olsun Bursalı genç bir arkadaştı, reddetmedi, tekrar bize donör oldu. Allah ondan ve TÜRKÖK'ten razı olsun. Zaman çok kısıtlıydı bu hastalıkta ama insanların fedakarlığı bizi ayağı kaldırdı. Bağışçımız bizi yaşama döndürdü. Ülkedeki gençlerin, herkesin bağışçı olmasını istiyorum. Bu hastalıkta tek çözüm kemik iliği nakli" diye konuştu. Nakil olan Abdurrahim Apak ise ikinci kez hayata tutunmasına vesile olan TÜRKÖK bağışçısına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "Bağışçı sadece benim değil eşimin ve kızımın da hayatını kurtardı. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Ben donör olabilsem gece gündüz olurum, çok önemli bir iş. Bağış yapan için bir tehlike yok. Bağışla bir canı değil onun hanımını, ailesini, her şeyini kurtarıyorsunuz. İkinci kez aynı kişinin bağış yapacağına inanmazdım, aynı kişi tekrar verdi. Hastalığım nüksedince buradaki hocalar eski donörümün yine bağışçı olmak istediğini söyledi ve yüzde 100 uyumluydu, haberi alınca eşime sarılıp ağladım."