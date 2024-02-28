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        Haberler Sağlık Kanser Kanser tedavisinde ZAP-X teknolojisi! Baş ve beyin bölgesindeki kanserleri tedavi edecek

        Kanser tedavisinde ZAP-X teknolojisi! Baş ve beyin bölgesindeki kanserleri tedavi edecek

        Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi cihazı ilk hastasını kabul etti. Cihaz, baş ve beyin bölgesindeki kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılacak

        Giriş: 28.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 17:01
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        Hacettepe Üniversitesi o cihazı kullanmaya başladı!
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        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi, Türkiye'nin ilk robotik jiroskopik radyocerrahi cihazının kullanımına başladı. Bu cihazla hastalara daha etkili ve yeni bir tedavi seçeneği sunulacak.

        Baş, boyun kanserleri ve beyin bölgesindeki kanser hastalıklarının tedavisinde kullanılacak olan cihaz ile tedavi süreci de kısalacak ve tedavide genel anestezi uygulanmasına gerek kalmayacak. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı tedavi sürecini Habertürk’e değerlendirdi.

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        “AMACIMIZ TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ ENGELLEMEK”

        Özyiğit, “Buradaki amacımız büyümekte olan tümörün büyümesinin durdurulması. Yüksek radyasyonlu bir cihaz tedavinin içerisinde olmak ilk kez yaşadığım bir duygu” ifadelerini kullandı.

        Tedavi süreci planlarının son değerlendirmesini radyasyon onkologlarının yaptığına ve ekip işinin önemine dikkat çeken Özyiğit, “Tedavi planları radyasyon fizikçisi arkadaşlarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Hastamızın beyin zarı kaynaklı bir tümörü var. Tümörde bir büyüme olmuş. İşlem sonrasında hastamızın erken dönemde yaşayabilecek en büyük sıkıntılar baş ağrısı olabilir. Elbette burada bir cihaz çalışıyor ama o cihazın gerisinde teknikeri, fizikçisi ve hekimiyle büyük bir ekip işi bu. Onun için bu ekibin eğitimi çok çok önemli bu konudaki tecrübeleri de oldukça önemli bu konuyla ilgili olarak da insan kaynakları noktasında ülkemiz gerçekten gelişmiş ülkeler seviyesinde"

        “RAHAT HİSSETTİM”

        ZAP-X cihazını deneyen 74 yaşındaki ilk hasta Haki Tekşut ise yaşadıklarını Habertürk’e anlattı. Tekşut cihazdayken rahat hissettiğini belirtti.

        Tekşut, “Biraz baş dönmesi oldu ama şimdi iyiyim herhangi bir sorun yok. Antalya’dan geliyorum. Bu sene kontrole gittim büyüme var. Bu cihaza girmen lazım dediler. Hocamıza ulaştık hocam yardımcı oldu. Değerli hocaların kıymetini bilmek lazım” dedi.

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