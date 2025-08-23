Habertürk
        Kanserden hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın hayatı belgesel oluyor

        Kanserden hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın hayatı belgesel oluyor

        'Black Panther' karakteriyle dünya çapında bir ikona dönüşen, 2020'de kanser nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman'ın hayatı belgesele konu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 17:47 Güncelleme: 23.08.2025 - 17:47
        Hayatı belgesel olacak
        'Super Man: Christopher Reeve'in Hikâyesi' belgeselini hayata geçirmesiyle tanınan belgesel stüdyosu Words + Pictures, 2020'de hayatını kaybeden Chadwick Boseman hikâyesini de ekrana taşıyor. Yeni belgesel projesinin odak noktası, Boseman'ın hayatı ve kanserle mücadelesi olacak.

        Marvel Sinematik Evreni’nin unutulmaz yıldızı Chadwick Boseman, 2020’de kolon kanseri nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeni çekilecek belgesel, hem oyuncunun kariyerini hem de kanserle sürdürdüğü mücadelesini anlatacak.

        Chadwick Boseman, 2016'da başlayan kanser mücadelesini gizli tutmuş, hastalığını sadece en yakın çevresiyle paylaşmayı tercih etmişti. Kariyerini kesintisiz sürdüren oyuncu, tedavi sürecinde birçok önemli projeye imza atmıştı. Boseman, Marvel'ın 'Black Panther' filminde Wakanda Kralı T'Challa rolüyle dünya çapında bir ikon haline gelmişti.

        #Chadwick Boseman
        #belgesel
        #kanser
        #sinema
