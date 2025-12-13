Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanserle mücadele eden Kral Charles'tan müjdeli haber

        Kanserle mücadele eden Kral Charles'tan müjdeli haber

        Bir yıldır kanser tedavisi gördüğü bilinen Kral Charles, hastalığının seyriyle ilgili başkalarına da cesaret verici bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Charles'tan müjdeli haber
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kanser tedavisi gördüğü bilinen Kral Charles, kanserle mücadelesiyle ilgili bazı iyi haberler paylaştı.

        77 yaşındaki Birleşik Krallık Kralı'na Şubat 2024'te kanser teşhisi konmuş ancak kanser türü veya hastalığın evresi de dahil olmak üzere mücadelesiyle ilgili ayrıntılar gizli tutulmuştu.

        Dün bir İngiliz TV kanalının 'Kansere Karşı Dur' programının bir parçası olarak önceden kaydedilmiş bir televizyon mesajında yer alan ​​Kral Charles, mücadelesiyle ilgili duygusal ve olumlu bilgi verdi.

        Kral Charles; “Bugün, erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyulması sayesinde, yeni yılda kanser tedavi programımın kısaltılabileceği müjdesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

        REKLAM

        “Bu dönüm noktası, hem kişisel bir nimet hem de son yıllarda kanser tedavisinde kaydedilen olağanüstü ilerlemelerin bir kanıtıdır” diyen Kral Charles; "Umarım bu kanıt, hayatımızın bir noktasında bu hastalığın teşhisini alacak olan yüzde 50'mize cesaret verir” ifadesini kullandı.

        Buckingham Sarayı'ndan yapılan basın açıklamasında, Kral Charles'ın kanserinin teknik olarak 'remisyonda' olmadığı, yani hastalık belirtilerinin görülmediği duraklama döneminde sayılmadığı belirtildi. "Majesteleri tedaviye son derece iyi yanıt verdi ve doktorları, devam eden önlemlerin artık ihtiyati bir aşamaya geçeceğini tavsiye ediyor" denildi.

        Buckingham Sarayı sözcüsü; "Bu durum, iyileşme sürecini korumak ve önceliklendirmek için sürekli olarak izlenecek ve gözden geçirilecektir" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kral Charles
        #kanser
        #kraliyet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü