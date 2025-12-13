Kanserle mücadele eden Kral Charles'tan müjdeli haber

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Kral Charles, kanserle mücadelesiyle ilgili bazı iyi haberler paylaştı.

77 yaşındaki Birleşik Krallık Kralı'na Şubat 2024'te kanser teşhisi konmuş ancak kanser türü veya hastalığın evresi de dahil olmak üzere mücadelesiyle ilgili ayrıntılar gizli tutulmuştu.

Dün bir İngiliz TV kanalının 'Kansere Karşı Dur' programının bir parçası olarak önceden kaydedilmiş bir televizyon mesajında yer alan ​​Kral Charles, mücadelesiyle ilgili duygusal ve olumlu bilgi verdi.

Kral Charles; “Bugün, erken teşhis, etkili müdahale ve doktorların talimatlarına uyulması sayesinde, yeni yılda kanser tedavi programımın kısaltılabileceği müjdesini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

“Bu dönüm noktası, hem kişisel bir nimet hem de son yıllarda kanser tedavisinde kaydedilen olağanüstü ilerlemelerin bir kanıtıdır” diyen Kral Charles; "Umarım bu kanıt, hayatımızın bir noktasında bu hastalığın teşhisini alacak olan yüzde 50'mize cesaret verir” ifadesini kullandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan basın açıklamasında, Kral Charles'ın kanserinin teknik olarak 'remisyonda' olmadığı, yani hastalık belirtilerinin görülmediği duraklama döneminde sayılmadığı belirtildi. "Majesteleri tedaviye son derece iyi yanıt verdi ve doktorları, devam eden önlemlerin artık ihtiyati bir aşamaya geçeceğini tavsiye ediyor" denildi.