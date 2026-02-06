Kanserle mücadelesi "Dünya Kanser Günü"nde zaferle sonuçlandı

Evde kendi muayenesini yaptıktan sonra memesinde bir kitle olduğunu fark eden 28 yaşındaki Kaplan, vakit kaybetmeden başvurduğu Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda erken evre meme kanseri teşhisi aldı.

Kemoterapi tedavisine başlanan Kaplan için yapılan genetik testler sonucu, koruyucu cerrahi kapsamında her iki memesi ile yumurtalıklarının alınması kararı verildi.

Gördüğü tedavinin ardından kanseri yendiğini öğrenen Kaplan, yaşadığı süreci anlattı.

Kaplan, teşhisi öğrendiği anları tarif etmenin zor olduğunu belirterek, 5 yaşında bir çocuğu olması nedeniyle vakit kaybetmeden kemoterapi tedavisine başladığını, bu süreçte 16 kür kemoterapi aldığını söyledi.

Kemoterapi tedavisi sürerken, genç yaşı ve ailesinde kanser geçmişi bulunması nedeniyle kendisine genetik testler yapıldığını anlatan Kaplan, "Testin sonucunda '2 mememin alınmasının yanı sıra 3-5 sene sonra belki yumurtalık kanseri olabilirim diye yumurtalıklarımın da alınması gerektiğini' söylediler. Yumurtalıklarımın alınacak olmasına ayrıca üzüldüm çünkü bir daha anne olamayacaktım ama hiçbir şey insan hayatından daha önemli değil" dedi.

Kaplan, geçirdiği kapsamlı ameliyata rağmen hastanede yalnızca iki gün kaldığını, evine dönebilmenin ve ailesiyle birlikte olmanın kendisini daha hızlı toparladığını, en büyük motivasyon kaynağının ise 5 yaşındaki oğlu ve ailesi olduğunu söyledi.

Tedavi sürecinde psikolojik olarak zorlandığını ancak sürecin tahmin ettiğinden daha kolay geçtiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti: "Doktorum beni arayıp sabah hastaneye çağırdı. Odasına girdiğimde 'hayırlı olsun, kanseri yendin, bitti gitti, her şeyin çok güzel' dedi. Bir tedaviye daha gerek olmadığını söylediler. Bugünün anlam ve önemine gerçekten yakışır bir haber aldım. Dünya Kanser Günü'nde kanseri yendiğimi öğrendim. Benim için anlamı hem Dünya Kanser Günü olması sebebiyle hem de benim bugün kanseri yenmiş olmam sebebiyle büyük. Bugünü hiç unutmayacağım. İnşallah elimden geldiğince de hiçbir kadına unutturmamaya çalışacağım."

Kaplan, yaşadığı sürecin ardından erken teşhis için çağrıda bulunarak, "Kimse kendini ihmal etmesin, geçer, önemsemiyorum demesin. Mutlaka en ufak bir şey hissettiklerinde hemen doktora gitsinler, çünkü kanser yaşa bakmıyor. Ben de 28 yaşındayım. İlk başta kendimi hiç konduramamıştım ama 28 değil, 18-20 yaşlarında dahi insanların başına gelebiliyor. O yüzden en ufak bir şikayet olduğunda mutlaka doktorlarına başvursunlar, düzenli taramalardan geçsinler." diye konuştu.