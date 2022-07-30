Kansızlık (Anemi) Nedir, Neden Olur ve Nasıl Giderilir? - Kansızlık Belirtileri ve Tedavisi

Kansızlık (Anemi) nedir, neden olur ve nasıl giderilir? 0:00 / 0:00

Kansızlığın dereceleri vardır. Herkeste aynı şekilde ve derecede seyretmez. Örneğin kansızlığın ilerlediği durumlarda kişinin cildi solgunlaşır, kişi kalp çarpıntısı ve kulak uğuldaması gibi pek çok sorun yaşar. Kansızlık basit bir rahatsızlık olarak görülmeyip zamanında tedavi edilmelidir. Çünkü gerektiği gibi ve hızlı bir şekilde tedavisi yapılmayan kansızlık farklı sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Bu içeriğimizde sizlere kansızlık (anemi) nedir, neden olur ve nasıl giderilir? Kansızlık belirtileri ve tedavisine yönelik pek çok bilgiyi bir araya getirdik. İşte kansızlık (anemi) hakkında merak edilenler…

Kansızlık Belirtileri

Kansızlık belirtileri arasında öne çıkanları sizler için listeledik;

Kansız olan kişiler kendilerini enerjik hissetmezler ve hızlı yorulurlar,

Bilhassa egzersiz yaptıklarında ya da hızlı hareket ettiklerinde kalp atışında hissedilen düzensizlik veya hızlanma,

Sık sık nefesin daralması,

Göğüste ağrı hissetme,

Başın ağrıması ve sıklıkla ani hareketlerde dönmesi,

Cildin soluklaşması,

Bacak krampları.

Kansızlık Nedir

Kansızlık çok yaygın bir rahatsızlık olduğundan pek çok kişi kansızlık nedir diye merak eder. Genel olarak kansızlığın kişinin vücudunda yeteri kadar kan hücresinin kalmadığı durumlarda ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla bu durumun bir sonucu olarak dokular yeteri kadar oksijene de sahip olamadığı için kansızlık bütün organları ve bedeni olumsuz etkilemektedir.

Kansızlık Neden Olur

Kansızlık neden olur sorusu merak edilmekte ve çok sayıda kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle kansızlık vücudun yeteri kadar kırmızı kan hücresine sahip olmadığı durumlarda olur çünkü vücut bu hücreleri hızlıca tüketir, bazen iç organlarda fark edilmeyen bir kanama da kırmızı kan hücrelerin hızlı bir şekilde yok olmasına yani kansızlığa neden olabilir.

Kansızlık Nasıl Geçer

Kansızlıktan mustarip olan kişiler doğal olarak kansızlık nasıl geçer diye sorgulamaktadır. Öncelikle bu durumun uzman bir hekim tarafından teşhis edilmesi gerekmektedir. Hekimlerin uyguladığı kan hücrelerinin artışı sağlayan tedavilerle kansızlık kontrol altına alınabilir.

Kansızlık Tedavisi

Kansızlık tedavisi için öncelikle demir eksikliğinden kaynaklanıyorsa kişiye demir takviyesi ve beslenme önerileri verilmektedir. B12 eksikliği yüzünden oluşan kansızlık durumunda da doktorlar kişiye B12 takviyesinde bulunmaktadır. Bazı durumlarda kişinin kansızlığının tedavisi için kemik iliği ya da kan nakli de yapılması gerekebilmektedir.

Kansızlık Nelere Yol Açar

Kansızlık nelere yol açar diye merak edenler için listeledik;

Kansızlık demir eksikliğine yol açabilir. Bunların sonucunda da farklı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.

B12 eksikliği ile kansızlık bir arada değerlendirilmektedir. Dolayısıyla kişinin vücudunda b12 eksilmesi kansızlığa yol açar.

Kansızlık iç organları tahrip edebilir ve kişi kendisini sağlık hissedebilir.

Kansızlık Uyku Yapar mı

Kendisini anemi yüzünden enerjisiz hisseden pek çok kişi kansızlık uyku yapar mı diye sorgular. Kesinlikle bu doğru bir yaklaşımdır. Çünkü kansızlık kişinin kendisini halsiz ve güçsüz hissetmesine neden olarak uykulu bir hale yol açar. Bu durum da uzun vadede uyku sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kansızlığa İyi Gelen Besinler

Kansızlığa iyi gelen besinler arasında ilk sırada kırmızı et ve sakatatlar gelmektedir. Özellikle ciğer, dalak gibi etler kansızlığa çok iyi gelir. Bunun yanı sıra demir ve B12 açısından zengin olan sebzeler de kansızlık için birebirdir. Balığın da düzenli tüketilmesi kansızlıkla mücadele de faydalı olmaktadır.