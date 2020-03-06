Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Kantaron yağı, zeytinyağı ve kantaron bitkisinin birleşmesi ile ortaya çıkıyor. Geçmişte Roma ve Eski Yunan medeniyetleri büyülerden korunmak için kantaron bitkisini kullandıkları biliniyor. Kadınların cildini sıkılaştırmak için kullandıkları bitkisel yağlardan birisi olan kantaron yağı hücreleri hızlı bir şekilde yenilediği için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Kantaron yağı herkesin kullanması için uygun değildir. Bazı kişilerde alerjiye neden olabilmektedir. Kantaron yağını kullanmadan önce birkaç damla bileğinize damlatıp sürün. Eğer kaşıntı kızarıklık gibi cilt sorunları meydana gelirse kullanmamanız gerekir. İşte kantaron yağı hakkına merak edilenler...

KANTARON YAĞI FAYDALARI

- Cildi yeniler.

- Sakinleştirme etkisi vardır.

- Yanıkları hızlı iyileştirir

- Hafıza için faydalıdır.

- Yaraları iyileştirir.

- Romatizma ağrılarını dindirir.

- Ülser ve mide sorunlarına iyi gelir.

- Varis tedavisinde kullanılır.

- Kırışıklıkları engellemede büyük rol oynar.

- İltihaplanmayı önler.

- Kan dolaşımını arttırır.

- Adet sancılarına iyi gelir.

- Menopoz sıkıntılarını hafifletmek için kullanılır.

KANTARON YAĞI ZARARLARI

- Kantaron çayı günde 1 ya da 2 fincandan fazla tüketirseniz sindirim sisteminiz bozulur.

- Hamileyseniz doktorunuza sormadan kullanmanız önerilmez.

SARI KANTARON MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN FAYDALARI



Menopoz kadının artık adet olamayacağı anlamına gelir. Her kadının sorunu olan menopoz yaklaşık olarak 47-50 yaş arası olduğu gösteriliyor. Bu dönemde kadınlarda terleme ve sıcak basma gibi durumlar meydana geliyor. Aynı zamanda sürekli duygu değişikliği ve çabuk sinirlenmede görülüyor.

Kadınların bu sıkıntılı döneminde sarı kantaron bitkisini kullanarak daha sakin kalabilirler. Aynı zamanda kantaron bitkisi depresyon tedavisinde de kullanılır.

Uyku sorunu çekenlerin derin bir şekilde uyumasını sağlıyor.

Mide sorunları olan gastrit ve ülserin tedavisine yardımcı olur.

SARI KANTARON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

- 1 su bardağı kaynar su

- 1 tatlı kaşığı sarı kantaron

Yapılışı:

Bir su bardağı kaynatılmış sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sarı kantaronu ekleyin ardından demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Daha sonra çayınızı süzerek içebilirsiniz.