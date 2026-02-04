Habertürk
        Haberler Bilgi Spor KANTE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK? Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante saat kaçta İstanbul’da olacak, nereye gelecek?

        Kante ne zaman İstanbul'a gelecek? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saati

        Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme yaptı. N'Golo Kante'nin lisans bilgilerinin öncesinde Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildiren Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Kante'nin lisansını çıkardı. 35 yaşındaki orta sahanın İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Peki, Kante ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin İstanbul'a geliş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 19:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 19:38
        1

        Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı N'Golo Kante transferi mutlu sonla noktalandı. Sarı-lacivertli kulüp, evrakların geç yüklenmesi nedeniyle iptal olan Kante transferini, yoğun şekilde gerçekleştirilen görüşmeler sonucu bitirmeyi başardı. 35 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Peki, Kante ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante’nin İstanbul’a geliş saati…

        2

        KANTE FENERBAHÇE’DE!

        Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen N'Golo Kante transferi mutlu sonla noktalandı. Sarı-lacivertliler, evrakların geç yüklenmesi nedeniyle iptal olan Kante transferini, yoğun şekilde gerçekleştirilen görüşmeler sonucu bitirmeyi başardı.

        Sarı-lacivertliler ilk olarak Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğini ve oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

        3

        EVRAKLAR YÜKLENDİ, ONAYLAR ALINDI, LİSANSI ÇIKTI!

        Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Kante transferine dair gerekli belgeleri TMS (Transfer Eşleştirme Sistemi) üzerine yükledi.

        TFF’den gelen resmi onay sonrası Fransız futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinde herhangi bir engel kalmadı. Fenerbahçe, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcunun lisansını da çıkardı.

        4

        N'GOLO KANTE NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

        Sarı-lacivertlilerle anlaşmaya varan 35 yaşındaki orta saha, 4 Şubat Çarşamba günü (bugün) İstanbul'a geliyor. Kante'yi taşıyan uçağın saat 21.30 sularında İstanbul Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.

        Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, ‘’Futbolcumuz N’Golo Kante, bugün saat 21.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.’’ ifadeleri kullanıldı.

        5

        BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

        Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

        6

        LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

        Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

        7

        2018'DE DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

        7 sezon Chelsea forması giydikten sonra 2023 yılında Al-Ittihad’a transfer olan Fransız yıldız, kariyerinde daha önce Caen, US Boulogne ve Suresnes formalarını da giydi. Kante, Fransa Milli Takım formasını da 65 kez sırtına geçirdi, 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazandı.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
