Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Kanye West'in çıplaklık seviyesindeki kıyafetleriyle tanınan eşi Bianca Censori moda markası kurdu - magazin haberleri

        Kanye West'in çıplaklık seviyesindeki kıyafetleriyle tanınan eşi moda markası kurdu

        Kanye West'in, Grammy Ödülleri kırmızı halısına çıplak çıkan ve genelde de kıyafetlerinde çıplaklık seviyesinin yüksek olmasıyla dikkat çeken eşi Bianca Censori, kurduğu moda markasıyla başkalarını giydirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 16:54 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bu defa giydirecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kanye West'in eşi Bianca Censori, çıplaklık seviyesindeki kıyafetleriyle dünyayı şoke ettikten sonra kendi moda markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

        Aralık 2022'deki düğünlerinden bu yana tartışmalı rapçinin ilham perisi olarak nitelendirilen 30 yaşındaki Censori, kendi adına kurduğu moda markasına ait kıyafetleri 13 Ekim'de satışa sunacak.

        Şubat ayında West, Grammy'deki tamamen çıplak halde çıktığı kırmızı halı gösterisine gelen tepkiler üzerine Censori'nin kendi onayı olmadan hiçbir şey giyemeyeceğini iddia etmişti.

        REKLAM

        Censori, göğüslerini ve cinsel organını açıkta bırakan, baştan aşağı tülden oluşan bir kıyafetle müzik ödüllerine katıldığında dünyayı şoke etmişti.

        Çıplak kırmızı halı görünümü, dünya çapında manşetlere taşındı ve West'in birçok takipçisi, 48 yaşındaki rapçiyi, karısının bedenini 'istismar etmekle' suçlamıştı.

        West, tepkilere yanıt olarak, Censori üzerinde 'hakimiyet' sahibi olduğunu iddia etmiş, ancak onu asla rahat hissetmediği bir şey giymeye zorlamayacağını söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kanye West
        #bianca censori
        #Moda
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        3 kez uzaklaştırma 4'üncü de katliam!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        İşten çıkarılan kadın müdürünü kaynar suyla haşlamıştı! Sıcak gelişme!
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Mahkemeden durdurma talebi, YSK'dan devam kararı
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        Trump'tan Mehmet Öz'den sonra kardeşine de yeni görev
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        4 aylık köpeğe akılalmaz şiddet! Valilikten açıklama!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Süper Tayfun Ragasa alarmı!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Sadece Moğolistan'da vardı! Tarlada bulundu
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!