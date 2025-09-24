Kanye West'in eşi Bianca Censori, çıplaklık seviyesindeki kıyafetleriyle dünyayı şoke ettikten sonra kendi moda markasını piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Aralık 2022'deki düğünlerinden bu yana tartışmalı rapçinin ilham perisi olarak nitelendirilen 30 yaşındaki Censori, kendi adına kurduğu moda markasına ait kıyafetleri 13 Ekim'de satışa sunacak.

Şubat ayında West, Grammy'deki tamamen çıplak halde çıktığı kırmızı halı gösterisine gelen tepkiler üzerine Censori'nin kendi onayı olmadan hiçbir şey giyemeyeceğini iddia etmişti.

Censori, göğüslerini ve cinsel organını açıkta bırakan, baştan aşağı tülden oluşan bir kıyafetle müzik ödüllerine katıldığında dünyayı şoke etmişti.

Çıplak kırmızı halı görünümü, dünya çapında manşetlere taşındı ve West'in birçok takipçisi, 48 yaşındaki rapçiyi, karısının bedenini 'istismar etmekle' suçlamıştı.

West, tepkilere yanıt olarak, Censori üzerinde 'hakimiyet' sahibi olduğunu iddia etmiş, ancak onu asla rahat hissetmediği bir şey giymeye zorlamayacağını söylemişti.