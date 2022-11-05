Kanye West'ten 30 günlük arınma kararı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yahudi karşıtı açıklamalarıyla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, attığı Tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

"BİR AY BOYUNCA HİÇ KİMSEYLE KONUŞMAYACAĞIM" Ünlü rapçi, son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıkladı. West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" mesajını yayınladı.