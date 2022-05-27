İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmemişti.

West, Kardashian'a karşı saldırgan bir tavır tanımıştı. Özellikle de Kim Kardashian'ın oyuncu ve komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra...