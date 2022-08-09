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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı

Kanye West de eski eşinin Pete Davidson ile ayrılığının ardından şaşırtan bir paylaşımda bulundu. Ünlü rapçi, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete küpürünü yayınladı

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  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    Reality show yıldızı Kim Kardashian, 2014 yılında nikah masasına oturduğu rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini 2 Mart'ta bitirmişti. Kardashian, West ile boşanma davası sürerken, komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği 9 ay sürdü.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde Kardashian ile Davidson, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek birlikteliklerini sonlandırmıştı. 
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    SAHTE ÖLÜM İLANI

    Kanye West de eski eşinin Pete Davidson ile ayrılığının ardından harekete geçti. Ünlü rapçi, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete küpürünü yayınladı.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    Ünlü rapçi, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    'YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER' İDDİASI

    Kardashian'ın, Pete Davidson ile ayrılmasından sonra Kanye West ile yeniden bir araya geldiği de iddia edildi.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    AYRILIK KARARINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLDU

    Öte yandan Kim Kardashian, Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açmıştı. West ile evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kardashian, kendisinin Kaliforniya'da, ünlü rapçinin ise Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada tecrübe ettiği zorluklardan bahsetmişti.

    'Keeping Up With The Kardashians' adlı programda konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor." ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söylemişti.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    "İKİ YILDIR BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM" DEMİŞTİ

    Aylardır ikisinin ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin boşanma iddiası, West'in sonradan sildiği ilginç bir tweet'le ortaya çıkmıştı.

    West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti.

    Kanye West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını ifade etmişti.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    "BİPOLAR BOZUKLUĞU VAR"

    West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünülmüştü.

    Kardashian ise, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var." ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    İTİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ 

    İkili, geçtiğimiz mart ayında boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin çocukları; North, Saint, Chicago ve Psalm'ın velayeti ile mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmedi.

    Kanye West, ayrıca o dönemlerde Kim Kardashian'a karşı saldırgan bir tavır tanımıştı. Özellikle de Kim Kardashian'ın boşanma gerçekleşmeden önce Pete Davidson ile ilişki yaşamaya başladıktan sonra...
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    "KORKUYORUM"

    Davidson ile aşk yaşayan Kardashian'ın, West'in paylaşımlarının ardından tedirgin olduğu öğrenilmişti. İddialara göre; Kim Kardashian, Kanye West'e bu konuda bir mesaj göndermişti. Rapçi, o mesajları da sosyal medyadan yayınlamıştı.

    Paylaşılan görüntüde Kardashian'dan geldiği ileri sürülen mesajda, Kanye West'in bu açıklamaları yüzünden Davidson'ın fiziksel bir zarar göreceğinden korktuğu ifadeleri yer almıştı.

    Kim Kardashian, West'e, "Tehlikeli ve korkutucu bir atmosfer yaratıyorsun ve birisi Pete'e zarar verirse bu senin suçun olacak." diye yazmıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    "KİMSE ONA BİR ŞEY YAPMASIN!"

    West de ünlü isme, "Seni ve ailemi korumak için her şeyi yapacağım. Seni dinledim ve herkese Davidson'a fiziksel bir zarar vermemelerini söyledim." yanıtını vermişti.

    Rapçi, bu mesajları yayınlamasının ardından, "Eşimin isteği üzerine kimse Pete'e bir şey yapmasın. Bu durumun üstesinden kendi başıma geleceğim." ifadelerini de yayınlamıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    "AŞK BİTTİ, ARKADAŞ KALMAYA KARAR VERDİLER"

    Kanye West'in bu hareketleri o dönemde birlikte olduğu oyuncu Julia Fox ile yollarına ayırmasına da neden olmuştu. Fox'un, Los Angeles'tan New York'a dönerken ağladığının görüldüğü öne sürülmüştü. People Dergisi'ne konuyla alakalı konuşan bir kaynak, "Kanye ve Julia ayrıldı. Ancak arkadaş kalmaya karar verdiler." açıklamasını yapmıştı.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    DÖRT ÇOCUK ANNESİ

    Kardashian'ın rapçi Kanye West ile evliliğinden ikisi taşıyıcı anne olmak üzere "North", "Psalm", "Chicago" ve "Saint" adında dört çocuğu bulunuyor.
  • Kanye West, Kim Kardashian ve Pete Davidson ayrılığını kutladı - Magazin haberleri

    ÜÇ KEZ EVLENMİŞTİ

    Kim Kardashian ve Kanye West, 2014 yılında İtalya'nın Floransa kentinde dünyaevine girmişti.

    Kardashian, West ile üçüncü evlililiğini yapmıştı. ABD'li yıldız, 2000 yılında müzisyen Damon Thomas ile yaptığı evliliği 4 yıl sürmüştü.

    Kardashian, 2011'de ise basketbolcu Kris Humphries ile nikah masasına oturmuş ancak 2 yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News.

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