Kapadokya'nın

AA

Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü, çevresindeki kayadan oyma mekanları, peribacaları ve doğal güzelliğiyle büyülüyor.

Kalp biçimiyle ilgi çeken ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde turistler ve amatör fotoğrafçılardan yoğun ilgi gören Narlıgöl, ilkbahar mevsiminin gelişiyle birbirinden güzel çiçeklerle renk cümbüşü oluşturdu.

- Papatyalar ayrı bir güzellik katıyor

Çevresinde badem ve kayısı başta olmak üzere yüzlerce ağacın bulunduğu gölün bulunduğu alana, papatyalar ayrı bir güzellik katıyor.

Etrafı dağlarla çevrili Narlıgöl'e, Aksaray yönünde yaklaşık yarım saatlik bir tırmanışın ardından ulaşılıyor.

Göle gezmeye gelen Soydan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten burası tam bir doğa harikası, çok güzel bir yer. Bahar gelmiş, buradaki çiçekler açmış. Kalp şeklindeki göl adeta neşe saçıyor. İnsana huzur ve rahatlık veriyor. Herkesin buraya gelip bu eşsiz manzarayı görmesini istiyorum." diye konuştu.

Celal Pamuk da normal zamanlarda ayda 2-3 defa buraya geldiğini belirterek bu güzelliği herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.