Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!

"YÜZDE 95'İ BİTTİ"

Restorasyon programının ilk aşamasında yapının statik durumunun değerlendirildiğini belirten Sarı, "Bununla ilgili bazı yerlerde ciddi sıkıntılar vardı. Onunla ilgili teknik müdahalelerde bulunuldu. Yani zemine alüminyum kazıklar çakmak gibi bazı detaylar, uygulamalar yapıldı bu anıt esere. Kapalıçarşı biliyorsunuz bugün itibariyle 562 yaşında olan bir eser. Çok ciddi sıkıntılar yaşamış zaman içinde. Depremler görmüş. En son 1894 depreminde Kapalıçarşı ciddi bir yıkıma uğruyor. Sonrasında, içinde 50 tane han olan Kapalı Çarşı'nın içi küçültülerek yaklaşık 18-20 hanı içinde barındıran bir Kapalı Çarşı halinde yeniden ihya ediliyor. En sonunda 80'li yıllarda Kapalıçarşı'nın içi neredeyse 27 bin metrekare tavan yüzeyi sıvanarak tezyinat (süsleme) yapılmış. Bunların tabi elimizdeki belgeler doğrultusunda tamamı değiştirildi. 19 yüzyıl fotoğrafları dikkate alınarak yeniden yapıldı. 17 bin metrekare altyapı yani sokak dokusu da Mersin'in Mut ilçesinden çıkarılmış taşlarla yeniden döşendi ve ihya edilmiş oldu. Tabi bu sırada anıt eserde yüzde 95 mertebesinde şu anda bitme aşamasında, çok az bir yer kaldı." dedi.