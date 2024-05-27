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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranında düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranında düşüş

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:47
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        Kapasite kullanım oranında düşüş
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1777 iş yeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta geçen aya oranla 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6'ya geriledi.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar 2023 2024
        Ocak 75,3 76,2
        Şubat 75,2 76,4
        Mart 73,5 76,2
        Nisan 75,4 76,7
        Mayıs 76,0 76,3
        Haziran 76,8
        Temmuz 77,1
        Ağustos 76,1
        Eylül 77,3
        Ekim 77,4
        Kasım 78,0
        Aralık 77,5
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