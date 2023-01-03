MEMUR MAAŞI YÜZDE 16.5 ARTACAK

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin aylıkları ise yüzde 16,5 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1.18 oranında arttı. Enflasyonla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı da belli oldu. Temmuz – Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak gerçekleşti. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 15.4 oranında enflasyon farkı verilecek.



Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 41.69 oranında zam yapıldı. Bunun 7 puanı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Toplu sözleşme zammının üzerine gerçekleşen temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkına bu yılın ilk yarısındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Böylece memur maaşlarına yüzde 16.5 oranında zam yapılacak.