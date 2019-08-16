'Bıktık demekten biz bıktık'

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanı doldururken, yaklaşık çift sıra 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gurbetçilerin dönüşlerinde herhangi bir sorun yaşanmaması için tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tüm peronların açık tutulduğu Kapıkule’de kapasite en üst seviyeye çıkarıldı.

ÖZEL PARK ALANI SOSYAL İHTİYAÇLARI ÇÖZDÜ

Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in girişimleri ile oluşturulan ve bu yıl ilk kez hizmete açılan Edirne Valiliği İl Özel idare Park Alanı, Türk işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yol üzerinde beklemektense, böyle özel bir tesiste beklemenin sosyal ihtiyaçları açısından çok daha iyi olduğunu söylediler.

AKICI KAPILARA YÖNELSİNLER

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamada, Kapıkule’nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları’nda trafiğin daha akıcı olduğu için o sınır kapılarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor.