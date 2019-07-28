Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Gerilim ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, Kapımdaki Casus filminin detayları...
KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bob, CIA ajanıdır. Üç çocuklu bekar komşusu Gillian ile flört etmektedir ve emekli olduktan sonra onunla yeni bir hayat kurmak istemektedir. Ama Bob’un Gillian ile evlenmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: Gillian’ın çocuklarının dostluğunu kazanmak.
Gillian acil bir iş için şehir dışına çıkınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur. Bu sırada Bob’un baş düşmanı Rus terörist Poldark hapisten kaçar ve Bob babalık ve casusluk gibi iki zorlu görev arasında kalır.
KAPIMDAKİ CASUS OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Brian Levant’ın yaptığı, Jackie Chan, Amber Valetta ve Lucas Till gibi usta oyuncuların yer aldığı 2010 yapımı “Kapımdaki Casus” Pazar akşamı Show TV’de!
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