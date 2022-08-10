Kaplıca suyu kanser hastalarına şifa olacak 0:00 / 0:00

İHA

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Hilal Çadırcı, asistan iken kaplıca suları üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Çadırcı, “İzmir’de ve Almanya’da sıcakta yaşayan mikroorganizmalar üzerine çalıştım. Tokat’a geldikten sonra da Sulusaray kaplıcasının egzamaya çok iyi geldiğini duydum. Suda ne gibi etken maddeler, bileşikler var ki iyi geliyor diye çalışma yaptık. Yani normalde minerallerle ilgili yapılmış çok çalışma var. Ama biz mineraller değil de başka kimyasallar, bileşikler var mı diye proje hazırladık. Araştırmanın sonucunda 20 kat daha aktif olan bir bileşik elde ettik. Bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışma sonucunda patent başvurusu yaptık, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu çalışma sonucunda Sulusaray kaplıcasında bulunan bir maddenin deri kanserine iyi geldiğini bulmuş olduk. 5 yıl önce yaptığımız bu çalışmada aradan geçen süreçte pek çok olumlu geri dönüşler aldık. Suyu kullanıp olumlu dönüş yapanlar oldu” diye konuştu.

Sivas’taki kaplıcadaki balıklar ile hastaların şifa bulduğuna dikkat çeken Çadırcı, “Sulusaray kaplıcasında balık yok. Ama toprağın yapısından kaynaklı, suyun çıkış yolu üzerinde geçtiği yerlerdeki mikroorganizmaların üretmiş olduğu ürünler, çeşitli bileşikler iyileşmeye fayda sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"İÇİP İYİLEŞTİM" DİYE OLUMLU DÖNÜŞ YAPANLAR OLDU

Kaplıca suyunun içilebildiğini ifade eden Çadırcı, açıklamalarına şöyle devam etti: “Sulusaray kaplıcasının suyu içilebiliyor. 'Onu içip iyileştim' diye olumlu dönüş yapanlar oldu. Çünkü melonun, organları da etkiliyor. Sadece dış organlar değil. Yani deri kanseri dediğimiz zaman sadece deri dış yüzey gibi düşünülüyor. Ama iç organların yüzeyi de sonuçta deriyle kaplı. Reşadiye kaplıcasının suyu içilmiyor. Ama onu da dıştan uygulamalar için önermiştik.”