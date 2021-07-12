Koronavirüsle mücadele dünya çapında hızla yol alırken bir yandan ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantları kafaları karıştırıyor. Salgın tedbirleri ve aşı çalışmalarıyla normalleşmeyi hızlandırmaya çalışan ülkeler bir süredir virüsün yeni bir mutasyonu olduğu söylenen kappa varyantıyla uğraşıyor. Peki kappa mutasyonu belirtileri neler? İşte merak edilenler...

HİNDİSTAN'DA ORTAYA ÇIKTI!

Son dönemde Delta ve Delta Plus varyantları ile boğuşan Hindistan'da yeni bir varyant türü daha görüldü.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Uttar Pradesh'te bir hastada Kappa varyantı tespit edildi. Doktorların adı açıklanmayan 66 yaşındaki hastayı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadığı açıklandı.

Times of India'da yer alan habere göre, Kappa da Delta Plus gibi 'endişe verici varyant' olarak ilan edildi.

Ülkedeki doktorlar Kappa varyantının çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi.

Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğu görüşünde.

VİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN 2. ÜLKE

Öte yandan Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 154 yeni vaka tespit edildi, 724 kişi öldü, 39 bin 649 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 450 bin 899 olarak kaydedildi. İyileşenlerin sayısı 59 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 30 milyon 14 bin 713 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,2 olarak kaydedildi.