Meteoroloji'den flaş uyarı! 4 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin güney, Akdeniz'in batı kıyıları ve Mersin, Adana çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU'DA KAR, GÜNAYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimlerinde, Van’ın güney ve batısı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 18, Parçalı ve az bulutlu.

A.KARAHİSAR: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

MUĞLA: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 27, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

MERSİN: 25, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 17, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ARTVİN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı.

KARS: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

VAN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

SİİRT: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.