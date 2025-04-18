Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
Amasya'da, şubat ayında da görülen ve doğada ender oluşan kar ruloları, Taşova ilçesinde objektife yansıdı. Sıcaklığın, sıfır dereceye yaklaştığı anda, kar yüzeyinin yapışkan olduğu dönemde rüzgarın zemindeki karı koparıp yuvarlamasıyla kar rulosu oluşuyor
Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli Yaylası'nda, nisan ayında yaşanan kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.
ŞUBATTA DA RASTLANMIŞTI
AA'da yer alan habere göre bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.
KAR YÜZEYİ YAPIŞKANKEN OLUYOR
Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.
RÜZGAR ZEMİNDEKİ KARI YUVARLIYOR
Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.