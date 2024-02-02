Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kar vaadiyle dolandırıcılık! 3 tutuklama

        Kar vaadiyle dolandırıcılık! 3 tutuklama

        Bursa'da bayiden araba çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukatın, paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar vaadiyle dolandırıcılık! 3 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan tutuklanma, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü "konutu terk etmeme" olmak üzere 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan avukat Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla gözaltına alınan şüphelilere yüksek tutarda para gönderdiği tespit edilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yine sadece galibiyet"
        "Yine sadece galibiyet"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        "Tavşan çıkarma sırası yönetimde"
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası