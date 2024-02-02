Kar vaadiyle dolandırıcılık! 3 tutuklama
Bursa'da bayiden araba çıkarma bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan avukatın, paraların izini kaybettirmek amacıyla yüksek tutarda para gönderdiği kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17'si "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan tutuklanma, 3 şüpheli de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 4'ü "konutu terk etmeme" olmak üzere 17 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanan avukat Y.Ç'nin 25 müştekiyi kar vaadiyle dolandırdığı, "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde Y.Ç'nin müştekileri dolandırarak elde ettiği paraların izini kaybettirmek amacıyla gözaltına alınan şüphelilere yüksek tutarda para gönderdiği tespit edilmişti.
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