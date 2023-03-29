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DHA

Yurt genelinde sıcaklıkların 5-10 derece düşmesinin ardından başta Karadeniz ve İç Anadolu olmak üzere birçok bölgemiz kara kavuştu. Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardındansa birçok kentte çatılar uçtu.

İSTANBUL'A KAR YAĞDI DHA'da yer alan habere göre İstanbul'da Kartal, Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ile 0 derece arasında değiştiği kentte, sıcaklığın öğle saatlerinde etkisini arttırarak mevsim normallerinde seyir edeceği öğrenildi.

ANKARA'DA GÜN BOYU KAR BEKLENİYOR AA'da yer alan habere göre dün sağanağın etkili olduğu Başkent'te vatandaşlar, yeni güne karla uyandı. Dikmen ve İncek gibi kentin yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar, araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu. Belediye ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda çalışma yapıyor. Kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

ERZİNCAN'DA MİNARE DEVRİLDİ Şiddetli rüzgar, Erzincan'da sabah saatlerinde etkili oldu. Saat 05.00'de etkili olan ve hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgar sebebiyle Yunusemre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nin minaresi yıkıldı. Sacdan yapılan üzerinde de GSM baz istasyonu olan minarenin yıkılması sırasında kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi.

TRABZON'DA ÇATILAR UÇTU Trabzon'da şiddetli fırtına nedeniyle meydana gelen 27 olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler dün akşam saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan fırtınanın yol açtığı 27 çatı ve baca uçması, yangın ile trafik kazasına müdahale etti.

BOLU DAĞI'NDA KAR ETKİLİ OLUYOR Bolu’da, sabah saatlerinden başlayan yüksek kesimlerde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Özellikle, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlat yaşattı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

SİNOP'TA GEMİLER LİMANA SIĞINDI Karadeniz'de yol alan uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, fırtına nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi. Bölgede saatteki hızı 48 kilometreye çıkan rüzgar nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek beklemeye başladı.