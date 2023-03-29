Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve fırtına bekleniyor

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TRABZON °C, 10°C Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ANTALYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 3°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı