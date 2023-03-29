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Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 32 il için sarı, 24 il için de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu sağanak yağışlı; Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu kar yağışlı olacak. Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve Batı Karadeniz'de poyraz; Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de lodos etkili olacak.

Son dakika: Meteoroloji açıkladı: Sağanak ve fırtına bekleniyor! - Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, doğu bölgelerde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden dikkatli tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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