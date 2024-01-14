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        Haberler Gündem Kar ve kayak severler Yıldızdağı’na akın etti

        Kar ve kayak severler Yıldızdağı’na akın etti

        Sivas'ta bulunan Yıldızdağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yağar karla birlikte kar ve kayak severleri ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:10
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        Kar ve kayak severler Yıldızdağı'na akın etti
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        Sivas’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı hasretle kar bekleyen Yıldızdağı’nda kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasını sağladı.

        Kar ve kayak severler hafta sonunu tatilini fırsat bilerek Yıldızdağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine akın etti.

        Kimi telesiyejle yağan kar ve essiz manzaranın tadını çıkartırken kimileri de kayak pistlerinde kayarak gönüllerince eğlendi. Türkiye’nin en genç ve en ekonomik kayak merkezi kartopu savaşlarına da sahne oldu.

        Sivas ve çevre illerden Yıldızdağı’nı tercih eden kar ve kayak severler havanın ve pistlerin kayak için son derece elverişli olduğunu belirterek kar tutkularını Yıldızdağı’na davet ettiler.

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