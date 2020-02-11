AA

Doğubayazıt ilçesine 55 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde yaşayan Berat Sarıboğa rahatsızlanınca, ailesi ve diğer köylüler 112 Acil ve jandarmadan yardım istedi.

Köye giden yolun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olduğu yönünde jandarmadan gelen bilgi üzerine bölgeye il Özel İdare ekipleri sevk edildi.

İş makineleriyle gelen ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu köye ulaştı.

İş makinelerini takip ederek köye gelen sağlık ekipleri, ailesinin köy girişine getirdiği minik Berat'ı alarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedaviye alınan minik Berat'ın yüksek ateşi düşürüldü, durumunun iyi olduğu belirtildi.

"112 VE JANDARMA EKİPLERİİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞTIK"

İş makinesi operatörü Emrah Arbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi boyunca köylerde yaşanan acil vakalara karşı 112 ve jandarma ekipleriyle koordineli olarak çalıştıklarını söyledi.

Arbay, "112'den gelen ihbar üzerine yüksek ateş şikayeti olan 2 yaşındaki minik yavrumuzu kurtarmak için harekete geçtik. 4 saatlik bir çalışmayla kardan kapanan köyün yolunu açarak hasta yavrumuzu sağlık ekiplerine teslim ettik." diye konuştu.