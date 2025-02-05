İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklar düşüyor. Özellikle, İç ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel o soruya cevap verdi: İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul’da hava sıcaklıkları 5 Şubat Çarşamba günü 0°C’ye yaklaşıyor. Şehrin kuzey ilçeleri, Anadolu yakası ve genel olarak yüksek kesimlerinde çarşamba gecesi ve perşembe gün içinde kar yağmasını bekliyoruz.

"DOĞU MARMARA VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ KAR"

Fakat şehirde aralıklarla sürecek zayıf kar görüntüsü var, bu durum çoğu ilçede beyaz örtü oluşmasına izin vermiyor. Sıcaklıkların biraz daha düşük olduğu Düzce, Gebze, Bursa, Kocaeli yüksekleri, Sakarya ve Bolu yükseklerinde ise kuvvetli kar yağışı görülecek.