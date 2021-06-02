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Kara Mantar hastalığı nedir? Kara Mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Kara Mantar Hastalığı, Hindistan ve Mısır'da yayılmaya başladı. 200 kişiden fazla ölüme sebep olan Kara Mantar Hastalığı nedir? Merak konusu oldu. İşte Kara Mantar hastalığı ile ilgili bilinmeyenler haberimizde...

Kara Mantar hastalığı nedir? Kara Mantar hastalığı belirtileri nelerdir?

Kara Mantar hastalığı nedir? Kara Mantar hastalığı belirtileri nelerdir, nasıl ortaya çıktı? Merak konusu oldu. Koronavirüs salgını ile mücadele eden Hindistan şimdilerde Kara Mantar Hastalığı ile zor bir dönemden geçiyor. Mukormikoz adıyla da bilinen Kara Mantar Hastalığı Mısır'da da görüldüğü ortaya çıktı.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle 'Mukormikoz', kara mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır.
Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Özellikle toprakta bulunan mantarlar nedeniyle ortaya çıkar. Mukor cinsi mantarlar çürüyen kütük ve ağaçlarda, toprakta, gübrede, çöp alanlarında bulunur. Vücuda kesik, çizik yada solunum ile bulaşır, mukozalardan göze bulaşabilir. Vücuda bir kez yerleştikten sonra hızla çoğalır. Bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğu veya çöktüğü durumlarda ölüme bile sebebiyet verebilir.

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ateş,
Öksürük,
Yüz ağrısı,
Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,
Sinüsler üzerinde kızarıklık,
Kanlı öksürük,
Nefes darlığı,
Kanlı kusma,
Karın ve göğüs ağrısı,
Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,
Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.
Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık, enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.

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