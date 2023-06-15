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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada! - Güncel haberler
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Avrupa'daki bağlantısı ortaya çıkmıştı! Kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada

İstanbul narkotik polisinin kara para aklayanlara yönelik 5 ilde düzenlediği operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Organize suç örgütünün kara kutusu olduğu iddia edilen Abdullah Üstün’ün Şişli’de yaşadığı rezidansa yapılan baskında ele geçirilen 3 milyon 200 bin lira ve milyon dolarlık saat bulunması saniye saniye kameraya yansıdı. Düzenlenen bu operasyon Avrupa'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Joseph Johannes Leidekkers'in Türkiye'deki bağlantılarına kadar uzanmıştı

İstanbul'da kara para aklama çetesine yapılan baskın kamerada! - Güncel haberler
DHA

Avrupa’da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Joseph Johannes Leidekkers’ın ülkemizde bazı bağlantılarının tespit edildiği operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre baskına ilişkin görüntüler şaşkına çevirdi.

MİLYON LİRALAR BÖYLE SAYILDI

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütünün kara kutusu olduğu iddia edilen Abdullah Üstün Bodrum’da bir villada yakalandı. Üstün’ün ve bazı suç örgütünün üyelerinin kaldığı Şişli’deki lüks rezidansa da baskın düzenlendi. Yapılan baskın saniye saniye polis kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Narkotik polisi, Özel Harekat polisi ile lüks daireye giriyor. İçeride bulunan bir kişi gözaltına alınıyor. Ardından dairede yapılan aramada yüksek miktarda para bulunuyor. Bulunan 3 milyon 200 bin lira miktarındaki para sayılırken kamera bu anlar kayıt altına alınıyor.

İKİ SAATİN FİYATI 50 MİLYON LİRAYI GEÇİYOR

Devam eden görüntülerde polis, 1 milyon 600 bin dolarlık yani yaklaşık 37 milyon lira değerinde, değerli taşlarla süslenmiş özel yapılmış bir saat buluyor. Bu saatin dünyada sadece 6 tane üretildiği ve bunlardan birinin de ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’da olduğu öğrenildi. Bu saat dışında yine fiyatı 700 bin euro yani yaklaşık 17 milyon 500 bin lira değerinde önemli bir markanın saati de görüntülerde yer alıyor. Devam eden aramalarda 250 bin lira değerinde özel yapılmış bir kalem görülüyor. Para dışında bulunan 1 altın külçe de ele geçiriliyor.

ÇALIŞMA 2 YIL ÖNCE BAŞLATILMIŞTI

Düzenlenen bu önemli operasyonla ilgili çalışma 2 yıl önce başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda Avrupa’da en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Joseph Johannes Leidekkers’ın ülkemizde bazı bağlantıları tespit edilince soruşturmaya çok yönlü devam edildi. Şebeke, uyuşturucu baronu Naci Yılmaz’ın Türkiye’deki suç örgütü çetesi bağlantısına kadar uzandı. Düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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