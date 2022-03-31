Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor. Dün akşam itibarıyla yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisi her çarşamba 20:00'da yayınlanmaya devam edecek. İşte Kara Tahta dizisi ilk bölüm izle...

KARA TAHTA 1. BÖLÜM İZLE!

Kara Tahta 1. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Aşağıdaki linki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/kara-tahta/kara-tahta-1-bolum-8395136

KARA TAHTA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir. Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas’ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur.

Bekir ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir’in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir.