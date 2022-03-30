Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner’i bir de Instagram’da görün!

Vatanım Sensin dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Miray Daner son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında yer alıyor. TRT 1'in yeni dizisinde Kara Tahta Furkan Andıç ile başrolü paylaşan genç oyuncu adından söz ettiriyor. İşte, Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner Instagram paylaşımları…

  • 01
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Vatanım Sensin dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Miray Daner son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında yer alıyor. 
  • 02
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    TRT 1'in yeni dizisinde Kara Tahta Furkan Andıç ile başrolü paylaşan genç oyuncu adından söz ettiriyor.
  • 03
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    İşte, Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner Instagram paylaşımları…
  • 04
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    MİRAY DANER KİMDİR?

     

    Miray Naz Daner 15 Ocak 1999'da İstanbul'da doğdu. 
  • 05
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. 
  • 06
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. 
  • 07
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.
  • 08
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    1.64 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcu olan Miray Daner ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.
  • 09
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    MİRAY DANER'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

    2022 – Kara Tahta - Irmak (TV Dizisi)

    2022 - Kuş Uçuşu - Aslı (internet)
  • 10
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2020 – Saygı - Helen (internet)

    2019 – Hakan: Muhafız - Kahin (internet)
  • 11
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2018- Bir Litre Gözyaşı- Cihan (TV Dizisi)

    2017 – Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)
  • 12
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2016 – 2017 – Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)

    2013 – 2014 – Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
  • 13
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2012 – 2013 – Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)

    2012 – Zil Çalınca Avı (Miray) (TV Dizisi)
  • 14
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2012 – Zil Çalınca (Duygu) (TV Dizisi)

    2012 – Arkadaşım Max (Melda) (Sinema Filmi)
  • 15
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2010 – Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)

    2010 – 1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)
  • 16
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    2010 – Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)

    2009 – 2011 – Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)

    2007 – Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)
  • 17
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 18
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 19
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 20
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 21
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 22
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 23
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 24
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 25
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 26
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 27
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 28
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 29
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 30
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 31
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 32
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 33
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 34
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 35
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 36
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 37
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 38
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 39
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 40
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 41
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 42
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 43
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 44
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 45
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 46
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?
  • 47
    Kara Tahta’nın Irmak’ı Miray Daner instagram paylaşımları: Miray Daner kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.