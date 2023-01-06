Karabiberin Sağlığa Faydaları Neler? Günlük Karabiber Tüketmek Neye İyi Gelir, Zayıflatır Mı ve Zararı Var mı?

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HABERTURK.COM

Piperaceae ailesinden olan ve dünya üzerinde 700’den fazla türü olduğu bilinen karabiber doğanın mucizevi baharatlarından biridir. Karabiberin kalori oranı çok yüksektir. Aynı zamanda besin değeri açısından da sağlığa pek çok açıdan olumlu katkısı vardır. Türk mutfağında et ve tavuk yemeklerinde en çok kullanılan baharat olarak karşımıza çıkan faydaları nelerdir sorusu da sıkça sorulmaktadır. karabiberin faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da TV programlarında dile getirilmekte ve tüketimi önerilmektedir.

Karabiber Neye İyi Gelir?

Karabiber ne işe yarar? sorusu internet üzerinden en çok araştırılan konuların başında gelir. Sağlık uzmanı Doktor Osman Müftüoğlu’nun yanı sıra karabiberin faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da ifade edilmektedir. İşte karabiberin faydaları:

Karabiberin içeriğinde C ve A vitaminleri bulunur. Bunun yanı sıra potasyum, demir , magnezyum ve mineral de yer alır. Bu yüzden karabiber tüketimi kış aylarında virüslere karşı dayanıksız olan direnci yükseltir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi kış hastalıklarının daha hafif geçirilmesinde yardımcı olur.

Göz sağlığı için en faydalı vitaminlerden biri A vitaminidir. Karabiberin içeriğinde de bolca A vitamini bulunduğu için göz sağlığına ve göz alerjilerine iyi gelir.

C vitamini yüklü olan karabiber antibiyotik etkisine sahiptir. Hastalıklara karşı kalkan görevi görür.

Vitamin ve mineral açısından zengin olan karabiber enerji verir, sindirim sistemini korur ve daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak ve mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

Karabiberin farklı tüketim şekilleri ile sağlığa farklı katkılar sunulabilir. Eğer zerdeçal ile karabiber karıştırılıp tüketilirse bu karışım sigarayı bırakma sürecinizde destek olur.

Kansere karşı koruma sağlar.

Metabolizmayı sağlıklı çalıştırır.

Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Saçta kepeklenme sorununa iyi gelir.

Stresi önler.

Karabiber Yan Etkileri

Her baharatın olduğu gibi karabiberin de yan etkileri olabilir. İşte karabiber zararları hakkında bilinmesi gerekenler:

Karabiber tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Fazla tüketim mide sorunlarına yol açabilir.

Cilde uygulanmamalıdır. Yakıcı özellikte bir baharat olduğu için cildi tahriş eder.

Gastrit hastaları karabiber kullanımından kaçınmalıdır.

Yaz aylarında yoğun karabiber tüketimi fazla terlemeye yol açabilir.

Fazla tüketimi cildin kurumasına yol açar.

Tansiyon, egzama, damar sertliği, romatizma ve bağırsak iltihabı gibi sorunları bulunan kişiler mümkünse hiç tüketmemelidir.

Karabiber Zayıflatır Mı?

Karabiber besin değeri yüksek bir baharattır. Yağ yakımına yardımcı olur. Beslenme ve diyet sürecine dikkat eden kişiler karabiberi yemekler dışında yoğurtla tüketebilir. Yoğurtlu karabiberin faydaları da bu yüzden merak edilir. Yoğurtun yüksek probiyotik oranı ve karabiberin içeriği metabolizmanın daha sağlıklı çalışmasına katkı sağladığı için zayıflamaya da yardımcı olur. Ancak bu tek başına yeteri değildir. Yoğurtlu karabiber tüketiminin yanın da beslenme sürecinde de dengeli olunmalıdır.

Günlük Karabiber Tüketimi

Dengeli tüketimiyle sağlığa pek çok faydası bulunan karabiberin, aşırı tüketimi ise zarara yol açar. Bu yüzden günlük karabiber tüketimi konusunda dikkatli olunmalıdır. Yemeklerde sıkça kullanılan karabiber için günlük önerilen tüketim miktarı 1 çay kaşığı olarak belirtilmiştir. Fazla kullanım başta mide olmak üzere farklı sağlık sorunlarına yol açabilir.