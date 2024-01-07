Karabük'te 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyü, Hacizoğlu Mahallesi´ndeki 2 katlı ahşap evde çıktı. Naciye Kaya´ya ait, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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