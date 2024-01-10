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        Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü

        KARABÜK'te, 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:58 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:00
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        Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü
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        KARABÜK'te, 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.

        Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre mesafede, dünkü sağanak sonrası bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu. Ekipler heyelan olan bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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