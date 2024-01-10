Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

KARABÜK'te, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bölgede beklenen kar yağışlarıyla birlikte kayak merkezinin 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam etti. Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Keltepe'de meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.