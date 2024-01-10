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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

        KARABÜK'te, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bölgede beklenen kar yağışlarıyla birlikte kayak merkezinin 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:10
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        Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santime ulaştı
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        KARABÜK'te, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Bölgede beklenen kar yağışlarıyla birlikte kayak merkezinin 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.

        Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam etti. Hava sıcaklığının -1 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Keltepe'de meteorolojik verilere göre kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun 12 Ocak'ta açılması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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